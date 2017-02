Leerling basisschool vaker geschorst

Leerlingen uit het basisonderwijs die geschorst worden, hebben zich meestal zo misdragen, fysiek of in woorden, dat de veiligheid van andere kinderen of het schoolpersoneel wordt bedreigd. Meestal gaat het om jongens (87 procent) en vaak hebben de kinderen te kampen met psychische of psychiatrische problemen.



Op openbare basisscholen en steden wordt vaker een leerling geschorst dan elders. Opvallend is dat er vorig jaar in Flevoland veel vaker basisschoolkinderen naar huis zijn gestuurd dan in andere provincies. Hoe dat kan, weet de inspectie niet. ,,Daar hebben we ook geen onderzoek naar gedaan'', zegt een woordvoerder.



De inspectie vermoedt dat de forse stijging van het aantal geschorste leerlingen op de basisschool komt doordat scholen moeten wennen aan het melden van schorsingen. Dat is sinds 1 augustus 2014 verplicht en volgens de inspectie duurt het meestal even voor alle scholen daar naar handelen.