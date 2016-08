Leerlingen de pineut bij scholenruzie

,,Ik zit tussen wal en schip. In de aanloop naar mijn hbo-vervolgstudie loop ik geheel buiten mijn eigen schuld om vast", moppert Quint (18) uit Geest. Hij verwijst naar de manke samenwerking tussen de Zwolse onderwijsreus Landstede, bekend van het ROC, en privéschool Europort Business School (EPBS) met vestigingen in Amsterdam en Rotterdam.



"De koude douche kwam een week voor de uitreiking. De directeur liet weten dat Landstede geen diploma zou geven", zegt Jan Met uit Alkmaar, vader van een van de leerlingen. "De scholen gooien al een tijd met modder naar elkaar. Ze hebben het laten ontsporen over de rug van de leerlingen", klinkt het verwijt bij Met, die als contactpersoon optreedt voor de overige ouders.



Vandaag beslist de rechtbank in Zwolle of een diploma alsnog kan. In een kort geding, want de tijd dringt. Zonder diploma is een vervolgstudie niet mogelijk.



Overeenkomst

Hebben de EPBS-leerlingen een onderwijsovereenkomst met Landstede of niet? Deze vraag staat vandaag centraal. Volgens de ouders en Herman van Breda, directeur van EPBS, is dit wel degelijk het geval. Volgens Landstede en de Onderwijsinspectie niet.



De 21 leerlingen volgden hun mbo-opleiding bij EPBS, onder verantwoordelijkheid van Landstede. Ze deden hun mbo in twee in plaats van de gebruikelijke drie jaar. "De leerlingen hebben vakanties opgeofferd aan stages en werkstukken'', aldus Met. Voor deze intensieve aanpak betaalden de ouders, naast inschrijving bij Landstede, ieder schooljaar zo'n 10.000 euro aan EPBS.



Begin juli maakte de Inspectie brandhout van de samenwerkingsovereenkomst. Volgens de Inspectie was Landstede helemaal niet betrokken bij het onderwijs en de examinering, terwijl dit wel de intentie was. Daardoor heeft Landstede de leerlingen onterecht kosten in rekening gebracht en zijn de diploma's volledig van EPBS.



Landstede wil niet reageren voor het kort geding. Zij houden zich aan de uitspraak van de Inspectie en stellen dat er enkel een onderwijsovereenkomst is tussen de leerlingen en EPBS.