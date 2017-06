Leerlingen haalden gewonde leerkrachten zélf uit het wrak

Ongerustheid De leraren moesten meteen naar het ziekenhuis, waardoor de leerlingen zonder begeleiding naar een opvangcentrum in het nabijgelegen Bourbourg werden gebracht. Vooral de taal speelde parten en dat zorgde voor veel ongerustheid onder de jongeren die niet wisten hoe het met iedereen was gesteld.

'Zeker zo trots' is Abels dan ook op de ouders die na een telefoontje van hun kinderen direct contact legden met de school en richting Calais reden. Ze namen een deel van de coördinatie over totdat ook een delegatie van de school aankwam.

Niet meteen naar huis Alle kinderen zijn nu weer onderweg. Naar school, niet meteen naar huis. ,,Dat is in goed overleg met de hulpverlening afgesproken. 'Samen uit, samen thuis' blijkt heel belangrijk te zijn voor de verwerking. Je hebt iets heel heftigs samen meegemaakt en dat moet je dan ook goed en met elkaar afsluiten."

Niet alle kinderen zitten in de bus. Sommigen waren daar bang voor. ,,Begrijpelijk", vindt Abels. In totaal zestien kinderen rijden in vijf auto's van ouders terug. Morgenochtend wordt iedereen weer op school verwacht. Weer op advies van de Alarmcentrale. ,,We gaan elkaar aankijken, alles goed doorpraten en wat er daarna gebeurt, zien we dan wel."