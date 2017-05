Leerlingen maken Centrale Eindtoets beter dan vorig jaar

De Centrale Eindtoets in het basisonderwijs is dit jaar beter gemaakt dan in 2016. Dat blijkt uit de gegevens van het College voor Toetsen en Examens. Vijf van de in totaal ruim 121.000 leerlingen maakten de eindtoets foutloos. Vorig jaar kreeg niemand dat voor elkaar.

Leerlingen die de Centrale Eindtoets maken, krijgen een standaardscore op een schaal van 501 tot en met 550. Op basis hiervan komt er een advies voor het best passende brugklastype op het voortgezet onderwijs. Dit jaar behaalden de leerlingen gemiddeld een standaardscore van 535,6. Het brugklastype dat bij deze standaardscore past is de gemengde/theoretische leerweg en havo.

De landelijke gemiddelde standaardscore schommelt door de jaren heen. Vorig jaar was de score nog 534,9. Dit jaar is de score relatief hoog. Waardoor dat komt, kan het college nog niet zeggen. Mogelijk heeft het te maken met verschuivingen in de populatie, maar omdat de analyse hierover nog ontbreekt, kan het college nog geen conclusies trekken.

Niet leidend

Sinds 2015 wordt de eindtoets, voorheen Cito-toets, niet meer afgenomen in februari maar in april, waardoor het resultaat geen rol meer speelt bij het schooladvies voor het voortgezet onderwijs dat leerlingen voor 1 maart van hun basisschool krijgen. Het schooladvies is leidend, het toetsadvies niet. Toch kan de basisschool het advies aan een leerling heroverwegen als er een hogere prestatie is gehaald op de Centrale Eindtoets.