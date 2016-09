Leger langer in Mali, marine naar Libië

De coalitie van VVD en PvdA hebben na lang overleg besloten de missie voor de tweede keer te verlengen, al wordt er nog gesteggeld over de manier waarop dat moet gebeuren.



Het formele besluit volgt daarom 'in de loop van dit najaar', stellen Haagse bronnen. Het marineschip dat deel gaat uitmaken van de EU-missie Sophia is urgenter. Ook in Irak is haast geboden; de trainingsmissie in het land loopt op 1 oktober af.



Belangrijk

De verwachting is dat het kabinet waarschijnlijk eveneens vandaag besluit die missie - en mogelijk ook de bijdrage aan de NAVO-missie in Afghanistan - te verlengen. In Irak geven zo'n 150 militairen training aan Iraakse militairen en Koerdische strijders, de peshmerga. Die missie is volgens het kabinet belangrijk in de strijd tegen IS.



Voor de zomer werd al duidelijk dat Nederland de helikopters uit Mali wil terugtrekken. Dat klinkt nu niet meer zo stellig. De Verenigde Naties, die de missie in het land leiden, zijn twee maanden na de Nederlandse boodschap nog altijd naarstig op zoek naar andere heli's.



Evacuaties

De vier Nederlandse Apaches worden nu gebruikt om inlichtingen te verzamelen, de drie Chinook-transporthelikopters worden gebruikt voor medische evacuaties.



Bij Defensie klinkt het dat het niet uitmaakt wie die cruciale taak overneemt, 'als het maar gebeurt'. Mogelijk worden helikopters ingehuurd. Daarbij is dan de vraag wie dat moet gaan betalen.