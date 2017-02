Legerpersoneel: Kom niet bij defensie werken

CDA-Kamerlid Raymond Knops noemt de conclusies ‘onthutsend’ en ‘een zware onvoldoende voor Hennis’. ,,Er is kritiek op alle fronten en er is geen vertrouwen in de leiding. De minister heeft altijd gezegd dat er geld bij moet, maar heeft dat niet geleverd. Het is te weinig en te laat gebeurd, waardoor de ontevredenheid stijgt.”



De defensiebonden hebben in oktober 2013 en september 2014 ook enquêtes gehouden over de tevredenheid onder het personeel. Dat de resultaten van de rondvraag over 2016 vlak voor de verkiezingen worden gepresenteerd, is toeval, stelt Jean Debie van de VBM. ,,Maar dit is wel een belangrijk signaal aan de politieke partijen.”