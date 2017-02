Lek in StemWijzer legt populariteit advies voor PvdA en PVV bloot

Beveiligingsonderzoeker Loran Kloeze heeft naar eigen zeggen de tussenstand ontdekt. De stand is niet te zien voor normale gebruikers, maar kon worden opgevraagd in de Chrome-browser. In de code van de StemWijzer ontdekte Kloeze ook de tekst 'SijmenRuwhofiseenlul'. Sijmen Ruwhof ontdekte eerder kwetsbaarheden in verkiezingssoftware.

Volgens maker ProDemos is het lek inmiddels dicht. ,,Het is goed dat het nu aan het licht komt en niet op een later moment, als er meer data bekend is. We willen niet dat dit op straat komt te liggen'', aldus een woordvoerder. Volgens Loran Kloeze was de stand vanochtend vroeg nog te zien, maar is de teller inmiddels uitgezet.