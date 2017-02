Lekkende politiemol weer op vrije voeten

Wilders schort publieke activiteiten op

14:56 De Partij voor de Vrijheid (PVV) schort alle publieke activiteiten op in verband met het onderzoek naar mogelijke corruptie bij de beveiliging van Geert Wilders. Wilders zou aanvankelijk in Volendam flyers gaan uitdelen, maar annuleert voorlopig alle activiteiten in de campagne.