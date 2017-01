Lelieteler neem legbatterij-kippen in dienst als schoffelaars

In de kas met een oppervlakte van 2,5 hectare tussen de lelies door scharrelen inmiddels veertien kippen. Sinds een paar weken lopen er bij Lilies of Life een aantal nieuwe leghorns bij, witte kippetjes met wat grotere voeten. Geselecteerd omdat ze zo lekker rustig zijn. Want aan ruzie in de kas heeft Ravensbergen natuurlijk geen behoefte. ,,Ze scharrelen kalmpjes rond en doen zo hun werk'', legt de bloementeler uit. ,,Voorheen moesten we bestrijdingsmiddelen gebruiken om het onkruid weg te halen en nu schoffelen zij het pikkend weg. Erg handig.''



Twee jaar terug begon Ravensbergen met een proef met een een paar kippen. Collega-tuinders hebben wel vaker wat kippen rondscharrelen, maar nooit met het concrete doel om onkruid te bestrijden. ,,We hebben ze eerst een hok gegeven, maar dat bleek helemaal niet zo praktisch te zijn. Nu gaan de kippen gewoon in de kas op stok. Dat vinden ze prettiger en bovendien is het lekker warm voor ze. Ideaal voor scharrelaars.''