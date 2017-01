Leraren beginnen petitie tegen de ‘plofklas’

In een klas mogen vanaf volgend schooljaar niet meer dan 30 kinderen zitten, stellen de leraren in een petitie. Daarna moet het maximum in stappen worden afgebouwd naar 24 scholieren per klas.



In de bijgaande brief aan de Tweede Kamer stellen de docenten vast dat de klassen zo groot zijn geworden als gevolg van bezuinigingen. De werkdruk voor onderwijzers is daardoor ‘gigantisch’. Ze willen dat daar een eind aan wordt gemaakt.