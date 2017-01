Liana verliest tot grote verdriet ketting met as van oma

De Bredase had de donderdag voor oudjaar met een collega bij de Sanadome afgesproken voor een spadagje. De ketting met hanger heeft ze voor de massage in de zak van haar badjas gedaan. „Ik ben uit de massage gekomen, heb daar nog een broodje gegeten en ben naar huis gegaan", aldus De Ruiter. „Mijn badlakens en badjas waren gehuurd, die heb ik voor vertrek ingeleverd. Om twaalf uur wil ik in bed stappen en ik denk 'Shit'."



De volgende ochtend bleek de badjas al met de andere was naar de wasserij. Een zoektocht daar leverde niets op. „De ketting heeft voor mij een grote emotionele waarde", vertelt De Ruiter. „De hanger is een ouderwetse brei-dop, zo één die je over de punt van je breipen schuift. Oorspronkelijk was de ketting twee keer zo lang met twee breidoppen eraan. Die droeg mijn oma altijd."



De oproep die ze op Facebook plaatste om de ketting terug te vinden, is inmiddels meer dan twintigduizend keer gedeeld. Liana blijft hopen dat hij alsnog boven water komt. Voor de eerlijke vinder looft ze een beloning uit van 500 euro.