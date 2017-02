Liefdesboodschap van de SGP: kies voor elkaar

Wéér prijkt vandaag in vrijwel alle landelijke dagbladen, waaronder het AD, een paginagrote open brief van een politieke lijsttrekker. SGP-leider Kees van der Staaij wil dat koppels deze Valentijnsdag voor elkaar kiezen.

Een oproep tot huwelijkse trouw en investeren in relaties, voorzien van een stemvakje waarin in het rondje een roodgekleurd hart staat. Op Valentijnsdag is de lezer toch net wat gevoeliger voor deze boodschap, vermoedt auteur Kees van der Staaij. ,,In de politiek gaat het toch vaak over of de koopkracht er met 0,1 procent op vooruitgaat of niet. Dat is ook belangrijk, maar hoe het met de relatie gaat heeft meer impact op de kwaliteit van leven."

U bent na Rutte en Asscher al de derde lijsttrekker die met zo'n paginagrote advertentie komt.

,,We kwamen een week geleden met dit idee. Ná Rutte, maar vóór Asscher dus. We vinden het goed om eens heel puur onze boodschap kwijt te kunnen. Laat maar meer lijsttrekkers open brieven schrijven over thema's die hen raken."

Uw partij kwam eerder al met een advertentie tegen overspel. Maar nu is het verkiezingstijd. Hoopt u ook kiezers te overtuigen met uw liefdesboodschap?

,,De boodschap is niet: maak op 15 maart het rondje bij de SGP rood. De boodschap is hier: kies elkaar. Al wil ik er natuurlijk niemand van weerhouden op de SGP te stemmen."

Het is Valentijnsdag. Een drukke Kamerdag in verkiezingstijd. Hoe gaat u uw vrouw Marlies verrassen?

,,Ik ga er zeker iets mee doen, maar dat hou ik geheim. Anders is de verrassing weg."

U roept mensen op om ook eens de stofzuiger te pakken. Doet u dat zelf ook?

,,Ik probeer dat zeker ook te doen. Al die voorbeelden die ik noem zijn voor mij persoonlijk ook herkenbaar. Dan kan het ook gebeuren dat ik een keer de stofzuiger pak."

Waarom bemoeit u zich als politicus eigenlijk met relaties?

,,Als politiek krijg je pas met relatieproblemen te maken als de scherven er al zijn. Denk aan vechtscheidingen en jeugdzorg. Maar er is zo veel winst te behalen in de voorfase, in preventie. De vanzelfsprekendheid van trouw is er wel van af. Als een relatie dan niet lekker loopt, merk ik dat we daar verlegen mee zijn. We weten niet zo goed hoe we het geheim van een lange relatie kunnen doorgeven."

Wat is dat geheim?

,,Dat zou je moeten vragen aan mensen die het lang met elkaar hebben uitgehouden. Zij weten hoe je omgaat met verschillen, hoe je goed communiceert, maar ook hoe je daarin moet investeren. Ik wil me helemaal niet opwerpen als relatiegoeroe en even vertellen hoe het moet. Maar ik wil wel stimuleren om er over na te denken en er werk van te maken. Ik hoop dat mensen het vandaag bij de koffieautomaat hierover hebben. Het is maatschappelijk zo belangrijk. Er is geen mooier cadeau, ook voor het opgroeien van kinderen."

Wat gaat er volgens u mis?