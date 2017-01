‘Lieve Marokkaan’ brengt gevonden iPhone terug met boodschap

Wat doe je als een mobiele telefoon vindt, de toegangscode niet hebt en niet weet wie de eigenaar is? Dan geef je het toestel aan een agent en maak je nog even een filmpje met de boodschap dat de eigenaar zijn of haar telefoon kan ophalen op het politiebureau. Dat bedachten Tobias Stamhuis en vriend Leon gisteravond in een jolige bui.

In het filmpje benadrukt Stamhuis nog even dat hij een heel lieve Marokkaan is. ,,De allerliefste. Nu ga ik je telefoon aan een agent geven. Als je dit filmpje op je iCloud vindt moet je naar het politiebureau gaan”, aldus de Groninger, die afsluit met een dikke kus en de woorden: ,,Onthou, dit is een Marokkaan. En een Congolees, goed onthouden.”

Broodje shoarma

Sabina Kram is er in ieder geval dolgelukkig mee. Na een avondje stappen en broodje shoarma was ze plots haar telefoon kwijt. ,,Ik ging er al vanuit dat ik mijn iPhone 6s kwijt was. Ik sprak een agent aan om te vragen wat ik het beste kon doen", schrijft ze op Facebook.

Die agent vroeg wat voor telefoon ze zocht, wat voor hoesje het had en wat de toegangscode was. ,,Hij vist hem zo uit zijn broekzak en zegt dat ik maar even tussen de filmpjes moet kijken. Daar stuit ze op de boodschap van Tobias en Leon. ,,Super super super bedankt!”

De Groningse plaatse een berichtje op Facebook om met de heren in contact te komen en dat lukte. Zo schrijft de NOS, die Tobias vroeg waarom hij er in het filmpje de nadruk op legt dat hij Marokkaan is. ,,Ja, het mag ook wel een keer gezegd worden dat er lieve Marokkanen zijn. Met een beetje zelfspot natuurlijk. Ik ben half Marokkaans en ik wilde een keer de andere kant van Marokkanen laten zien. Je ziet niet altijd de leukste beelden voorbij komen."