Lijst DENK: Azarkan op 2, Albitrouw op 4

De top-5 bevat daarmee weinig verrassingen. Albitrouw is al secretaris voor DENK. De Rotterdamse van Surinaamse komaf moet de leemte opvullen die werd veroorzaakt door het plotselinge vertrek van Sylvana Simons. Ook Van Baarle behoort tot de harde kern van DENK. Hij is beleidsmedewerker bij de tweekoppige Tweede Kamerfractie en gaf leiding aan de verkiezingsprogrammacommissie.



Bij de eerste tien plaatsen op de lijst staan verder achtereenvolgens Magdalena Charlot, Mourad Taimounti, Aysegül Kiliç, Marisa Koolbergen en Ali Tsouli.



DENK werd afgelopen zaterdag volkomen verrast door het vertrek van Sylvana Simons, die een hoge plek op de lijst werd toegedicht. In het geheim bleek de in Paramaribo geboren tv-presentatrice een eigen partij te hebben opgericht onder de naam Artikel 1, waarmee ze aan de verkiezingen hoopt mee te doen.



Effect

Het vertrek van Simons zal desondanks niet veel effect hebben op de uitslag bij de Tweede Kamerverkiezingen, denkt onderzoeker Tim de Beer van Kantar Public, het vroegere TNS Nipo. Hij hield vlak voor haar afscheid van DENK een peiling onder niet-westerse allochtonen.



Daaruit bleek dat de partij van Kuzu vooral aantrekkingskracht uitoefent op Nederlanders van Turkse afkomst, en in iets mindere mate op kiezers van Marokkaanse origine. Die kiezers zouden goed kunnen zijn voor maximaal drie zetels, al is volgens De Beer één zetel waarschijnlijker. ,,Het vertrek van Simons doet daar niet aan af."



Vijf zetels

DENK houdt het er echter zelf op dat op 15 maart vijf zetels haalbaar zijn. De gehoopte verbreding die DENK eerder beoogde met de inlijving van Simons heeft namelijk zijn doel gemist. Nederlanders met Antilliaanse en Surinaamse wortels hebben domweg weinig op met de partij.



,,Respondenten geven aan het een haatzaaipartij te vinden", verklaart De Beer. ,,Antillianen zijn meer gecharmeerd van de PVV, door de nadruk op veiligheid en integratie. Daarmee volgen zij de landelijke trend. Ook de PvdA scoort onder Antillianen en zeker onder Surinamers nog altijd goed."



Erdogan

DENK doet intussen verwoede pogingen af te komen van het stigma een Nederlands verlengstuk van de Turkse president Erdogan te zijn - door politieke tegenstanders ook wel 'de lange arm van Ankara' genoemd. Het onderzoek van Kantar Public lijkt dat hardnekkige beeld echter slechts te bevestigen. ,,70 procent van de aanhangers van DENK steunt het beleid van Erdogan", stelt De Beer. ,,Gematigde of niet-moslims zien juist niets in de partij."



Dat betekent overigens niet dat Simons met haar eigen, a-religieuze antiracismepartij een gat in markt heeft gevonden. De Beer: ,,Ze krijgt het heel moeilijk. Haar gemiddelde waarderingscijfer uit ons onderzoek is een 3,5. Ze heeft weinig lovers."