Lijsttrekkers bieden op om gunst zuiden

VVD-voorman Mark Rutte wil vooral geld steken in snelwegen in Zuid-Nederland. Dat kwam hem op kritiek te staan van GroenLinks-leider Jesse Klaver, die meer heil ziet in het verbeteren van het openbaar vervoer. Ook PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher en SP-voorman Emile Roemer beloofden Limburg onder andere een spoorverbinding naar Born, waar autofabrikant Nedcar is gevestigd.



Sybrand Buma (CDA) schamperde dat de spoorlijn, waarvoor het kabinet vlak voor het debat de helft van het benodigde geld vrijmaakte, wel ,,een Rutte-cadeautje'' zou zijn. ,,Je krijgt maar één rail.''



Asscher verweet Rutte dat die ,,geld afpakt van talloze mensen in het zuiden die ieder dubbeltje moeten omdraaien''. Volgens Rutte is het ,,beter dat deze mensen aan de slag komen''.



D66-leider Alexander Pechtold wees erop dat zijn partij een miljard euro uittrekt voor innovatie. Dat zou ook het zuiden ten goede komen, al vindt Pechtold dat gegadigden wel de concurrentie moeten aangaan met rivalen uit de rest van Nederland.



Klaver beloofde meer geld voor cultuur in de zuidelijke provincies en Roemer vroeg aandacht voor het mkb en de zorg. De meeste lijsttrekkers willen Eindhoven dezelfde status geven als de vier grote steden en laten meedelen in het geld dat voor deze G4 beschikbaar is.