Limburgse deurwaarder wilde betaling in natura

Dat heeft de politie bevestigd tegenover De Limburger. Tegen de man zijn inmiddels enkele aangiften gedaan. De politie is bezig de zaak in kaart te brengen. Niet uitgesloten wordt dat er meer slachtoffers zijn.



De politie en de directeur van het kantoor willen niks zeggen over de aard van de seksuele diensten.



De gerechtsdeurwaarder meldde in januari zelf aan de directie van zijn Sittardse kantoor dat hij over de schreef was gegaan. ,,Wij hebben dat gesprek beëindigd en hem onmiddellijk buiten gezet”, zegt directeur Hans van Lent tegen De Limburger. Volgens de directeur is zijn naam ook niet meer te vinden de gevel, of op de website.