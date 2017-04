Linkse Moreno wint presidentsverkiezingen Ecuador

UPDATE Rekenkamer stelt 'hackrapport' Rotterdam uit

2 april De Rotterdamse Rekenkamer heeft de presentatie van een rapport over gemeentelijke informatiebeveiliging een week uitgesteld. De gemeente had gevraagd om het niet te publiceren en dreigde naar de rechter te stappen als dat wel zou gebeuren. De Rekenkamer heeft het verzoek in beraad, waar het de tijd voor wil nemen en heeft daarom de publicatie in elk geval een week verschoven.