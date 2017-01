List van Roemer kan eigen dynamiek krijgen

Wat je van de SP ook kunt zeggen, ze kijken niet als een konijn in de koplampen van het electoraat. De peilingen staan er al een paar jaar slecht voor en Roemer probeert vandaag in zijn interview iets, twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het oogt als een noodsprong, maar soms kan een list werken. Het is alleen de vraag welk doel nu wordt bereikt.

Krijgt Roemer last van deze SP-koerswijziging? In een land van minderheden waar grotere partijen elkaar uitsluiten, ligt onregeerbaarheid op de loer. Het is al niet makkelijker een regering te vormen omdat de grote PVV wordt uitgesloten.

En hoe consistent is de stap van de SP? Roemer heeft zijn best gedaan na de verkiezingen van 2012 om in beeld te komen bij de gevestigde orde. Daarom stapte de partij in colleges van B & W van grote steden en colleges van Gedeputeerde Staten in provincies. Die landelijke stap, zo was tot voor kort de lijn, zou in 2017 moeten volgen.