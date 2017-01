LIVE: Bijna 200 ongelukken door spekgladde wegen

Pieter van Vollenhoven: Huwelijk was beste fout die ik heb gemaakt

9:47 ,,Ons huwelijk werd gezien als een grote fout, maar het is en blijft de beste fout die ik ooit heb gemaakt." Dat zegt Pieter van Vollenhoven over zijn huwelijk met prinses Margriet, zaterdag in een interview in de Volkskrant. Het paar is komende dinsdag vijftig jaar getrouwd.