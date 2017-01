LIVE: Breinburg brengt NEC vanaf 11 meter op vroege voorsprong

Roda JC is de minst scorende ploeg in de eredivisie. De ploeg uit Kerkrade maakte in de voorgaande achttien duels slechts acht doelpunten. In de laatste vijf duels scoorde Roda zelfs helemaal niet.

NIJMEGEN - NEC begint de thuiswedstrijd tegen Roda JC met basisdebutant Jordan Larsson. De 19-jarige Zweed, die vorige week in het uitduel bij Willem II (0-1) een half uur voor tijd inviel, start als rechtsbuiten bij de Nijmeegse eredivisionist.



Behalve Larsson start ook Kadioglu in de basis tegen Roda JC. Het grote talent was vorige week nog invaller. Spits Kevin Mayi en middenvelder Janio Bikel beginnen op de bank tegen de Limburgse degradatiekandidaat. Jay-Roy Grot is de centrumspits.



Trainer Peter Hyballa van NEC besefte in aanloop naar de wedstrijd al dat hij met zijn ploeg goede zaken kan doen tegen Roda JC. Bij een zege wordt het gat met de tegenstander, die 17e staat, 12 punten. "Ik ben slecht in wiskunde, maar deze rekensom snap ik ook", zei Hyballa. ,,We moeten Roda alleen niet onderschatten. Ze hebben een gevaarlijke ploeg. Zeker in de omschakeling. Als die Rosheuvel eenmaal gaat lopen, is hij niet te houden. Razendsnel is-ie. Daarom moeten we goed druk zetten op de bal."



Opstelling NEC: Delle; Dyrestam, Dumic, Golla, Fomitschow; Von Haacke, Kadioglu, Breinburg; Larsson, Grot, Rayhi.