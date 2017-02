LIVE: Vitesse bij rust op achterstand door treffer Klaassen

Goedemiddag ! Welkom in dit liveblog over de thuiswedstrijd van Vitesse tegen Ajax . De Arnhemmers hopen zich tegen de huidige nummer 2 van de eredivisie te revancheren voor het verlies tegen Willem II vorige week.

De laatste keer dat Vitesse in Arnhem won van Ajax, was in 2015. Uros Djurdjevic maakte toen de enige treffer. De Servische aanvaller vertok in de zomer van 2015 naar Palermo, maar speelt inmiddels voor Partizan Belgrado.

Ajax controleert de openingsfase. De Amsterdammers hebben veruit het meeste balbezit. Vitesse zakt in en loert op momenten van onscherpte bij Ajax , zoals nu bij een slechte pass van Veltman. Vitesse neemt over en countert, maar komt niet tot een echte kans.

De eerste echt kans voor Ajax was dus direct raak. Henk Fraser maakt zich langs de lijn nog steeds druk tegen de vierde official. De trainer van Vitesse is er van overtuigd dat er een overtreding werd gemaakt op Rashica, vlak voor het doelpunt.

Einde eerste helft. Vitesse heeft in de eerste helft niet kunnen profiteren van slordigheidjes van Ajax . Met name Joel Veltman en Bertrand Traoré leden vaak balverlies. De bezoekers overtuigden niet maar leiden wel.

Vitesse neemt het zondagmiddag op tegen Ajax, dat donderdag nog doelpuntloos gelijkspeelde in Polen. Lassana Faye maakt zijn competitiedebuut bij Vitesse. De Rotterdammer start zondagmiddag links achterin bij de Arnhemse club tegen Ajax. Hij moet Bertrand Traoré uitschakelen.



Faye (18) staat in de basis, omdat Arnold Kruiswijk niet fit genoeg is. De Rotterdammer stelt fysiek en mentaal klaar te zijn voor de klus tegen Ajax. ,,Ik heb een goede week achter de rug. De hele week heb ik op de partijen links achterin gespeeld.



Trainer Henk Fraser heeft de verdediging van Vitesse op drie plekken moeten verbouwen. Kevin Diks begint als rechtsback nu Kelvin Leerdam is geschorst. En Matt Miazga vervangt in het centrum Maikel van der Werff, die kampt met een knieblessure.