LIVE: Vitesse langszij na 'videorefpenalty'

Het is geen verrassing dat Eloy Room niet onder de lat staat bij Vitesse. Trainer Henk Fraser wilde vrijdag tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Johan Cruijff Schaal niet te veel zeggen over de situatie rondom keeper Eloy Room. De doelman heeft zich ziek gemeld.



,,Hij is ziek”, zei Fraser. ,,Ik wens hem veel sterkte. Ik ga altijd uit van het goede van de mens. Als hij ziek is, is hij ziek. Er is via de medische staf natuurlijk contact geweest. Ik verwacht dat hij op korte termijn weer fit is.” Lees hier meer.