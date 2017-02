LIVE: 'Na 4 jaar regeren tot inkeer komen, ik geloof er niets van'

De lijsttrekkers van CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA gaan vanavond de strijd met elkaar aan tijdens het grote RTL-verkiezingsdebat in de Rode Hoed in Amsterdam. Grote afwezigen zijn VVD-voorman Rutte en PVV-leider Wilders. Zij hebben afgezegd nadat RTL had besloten het aantal deelnemende partijen aan het debat te verhogen. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.