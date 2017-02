LIVE: NEC laat steken vallen, Go Ahead profiteert optimaal

Gemeenten bezorgd over handmatig tellen van stemmen

16:36 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bang voor grote problemen bij de verkiezingen van volgende maand nu de stemmen handmatig moeten worden geteld. In een brief aan minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) laat de organisatie weten zo snel mogelijk om de tafel te willen om de gevolgen te bespreken.