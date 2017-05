RUST: Scheidsrechter Blom bepaalt tussenstand op 1-1

update Man (26) langer vast na dodelijk ongeluk met jetski bij Well

16:33 Een jongen van 14 uit Helmond is zaterdagmiddag overleden, nadat hij door een jetski is overvaren in de Maas bij Well. Hierna werd een zoekactie gestart. Het slachtoffer werd na enige tijd gevonden en direct gereanimeerd, maar dit mocht niet meer baten. De politie heeft een 26-jarige man uit de gemeente Zaltbommel aangehouden. Hij zit ook zondag nog vast.