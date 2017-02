NEC zakt door het ijs tegen tien Eagles

De voorsprong van NEC op de formatie van Hans de Koning slonk daardoor naar negen punten.



NEC stond al voor het halfuur met 2-0 achter. Elvis Manu opende in de twaalfde minuut de score. De oud-Feyenoorder glipte na balverlies van Kevin Mayi tussen vier NEC'ers door en liet daarna Joris Delle kansloos: 0-1. De Franse doelman moest dertien minuten later opnieuw vissen, toen Jarchinio Antonia plotseling voor hem verscheen. De vleugelspits bekroonde een razendsnelle Deventer counter.



Trainer Peter Hyballa greep in de rust in. Hij bracht Ali Messaoud en Jordan Larsson voor Julian van Haacke en Kevin Mayi. De wissels hadden een positief effect op het spel van de thuisploeg. NEC creëerde meteen kansen via Jay-Roy Grot (schot), Dario Dumic (kopbal) en Larsson (hakbal en kopbal). Toch ontsnapte de ploeg ook, bij een vrije trap van oud-NEC'er Marcel Ritzmaier.



Manu, in de tegenstoot een plaag voor de Nijmeegse defensie, werkte NEC na een uur in de hand. De rappe spits kreeg zijn tweede gele kaart na een schwalbe. Met verdediger Dario Dumic als stormram in de spits ging NEC op jacht naar de aansluitingstreffer. Die kwam er pas in blessuretijd. Grot maakte na een verprutste kans van Larsson - geheel passend in het beeld van de wedstrijd - de 1-2.



NEC - Go Ahead Eagles (1-2)

12. Manu 0-1, 25. Antonia 0-2, 92. Grot 1-2.

Scheidsrechter: Kuipers.

Toeschouwers: 11.600.

Rood: 63. Manu (2x geel).

Geel: Mayi (NEC), Antonia, Zwarthoed (Go Ahead).

NEC: Delle; Dyrestam, Dumic, Golla, Fomitschow; Von Haacke (46. Messaoud), Kadioglu (72. Groeneveld), Breinburg; Mayi (46. Larsson), Grot, Rayhi.

Go Ahead Eagles: Zwarthoed; Groenbast, Fischer, Schenk, Ritzmaier; Chirivella, Crowley (71. Suk), Duits (75. Nieveld); Antonia, Hendriks (84. Marengo), Manu.