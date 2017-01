LIVE: Twee ontvoerders van peuter Insiya voor de rechter

Bij de zitting van vandaag is ook moeder Nadia Rashid aanwezig. Van de verdachten is Robert B. erbij, Frederik S. blijft vandaag in cel. Er was nog een derde ontvoerder maar de dagvaarding tegen hem is voorlopig ingetrokken. De vader van Insiya wordt ervan verdacht opdracht voor de ontvoering te hebben gegeven.



Robert B en Frederik S. zouden 29 september aan de Anfieldroad in Amsterdam de kleine Insiya uit handen van haar oma en tante hebben weggerukt, onder bedreiging van een stroomstootwapen en pepperspray. Bij de ontvoering is het nodige geweld gebruikt.



Een buurman kwam op de commotie af en wist een van de beide ontvoerders ter plekke te vloeren. De ander werd later opgepakt. Bij de kidnap was nog een derde verdachte betrokken. In totaal werden vier mannen aangehouden voor de ontvoering van Insiya. Insiya woonde in Hoofddorp bij haar moeder Nadia Rashid.



De kidnap is uitgevoerd in opdracht van Insiya's vader, de rijke Shezad Hemani die het meisje naar India liet brengen. Daar woont ze nu, bij haar vader. Justitie probeert een oplossing te vinden. Beide ouders beschuldigen elkaar ervan niet goed voor Insiya te zorgen en leugens te verspreiden.