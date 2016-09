LIVE: Roemer zwaar onder vuur over 'knip- en plakwerk'

Bosz ziet video-scheids wel zitten

12:43 Volgens Peter Bosz is de komst van een video-scheidsrechter in het voetbal een goede ontwikkeling. ,,Het komt het kijkspel zeker ten goede", zegt de trainer van Ajax op het tv-kanaal van zijn club. Tijdens het bekerduel tussen Ajax en Willem II wordt vandaag voor het eerst getest met een zogenoemde Video Assistent Referee. Dat is een internationale primeur.