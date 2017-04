LIVE: 'Hattricky' van Wolfswinkel redt Vitesse

Een half uur lang leek er geen vuiltje aan de lucht voor Vitesse. Maar sinds de plotselinge treffer van Slagveer zijn de Arnhemmers het even kwijt. SC Heerenveen neemt het spel meer in handen, Vitesse zakt in en kan de rust zodadelijk goed gebruiken.

Vitesse veel beter in de eerste helft. Fout arbiter houdt Heerenveen in het zadel: 2-1.

Clubwatcher Lex Lammers ziet hoe Vitesse in de tweede helft totaal anders start dan in de eerste helft.

Leerdam (26) heeft de voorbije weken bij Vitesse de concurrentiestrijd verloren met Diks, in de winter op huurbasis overgekomen van Fiorentina. Maar vanavond start Leerdam wel, wegens de schorsing die Diks midweeks opliep tegen Heracles (1-0 zege Vitesse).



Tegen Heerenveen keert niet alleen Leerdam terug in de basis bij Vitesse. Ook Arnold Kruiswijk maakt zijn opwachting weer. De Groninger kreeg woensdag tegen Heracles rust van trainer Henk Fraser. Alexander Büttner startte zo voor het eerst in de basis. Na een matige start herstelde de Achterhoeker zich wel, maar Kruiswijk is nog altijd eerste keus voor Fraser.



Bij Vitesse is Adnane Tighadouini terug na een liesblessure. Hij begint vermoedelijk op de bank. Maikel van der Werff is na een knieblessure nog niet wedstrijdfit.