LIVE: Vitesse leeft op na gelijkmaker in open tweede helft

Mislukte inval om ontsnapte Rotterdamse gevangene

18:27 De Rotterdamse politie heeft zojuist in een flat in de Persoonshaven in Rotterdam gezocht naar de ontsnapte gevangene Elias Adahchour (24). ,,We hebben alle tips nagetrokken en dat heeft geleid tot een inval in de Persoonhaven. Helaas hebben we de Elias daar niet aangetroffen'', meldt een woordvoerster van de politie.