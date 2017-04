LIVE: Vitesse met Leerdam en Foor op jacht naar eerste prijs

Vitesse neemt het zondagavond (18:00uur) op tegen AZ om de KNVB-Beker. De subtoppers in de eredivisie strijden om de prijs en een direct ticket voor de Europa League. Voor Vitesse levert winst de eerste echte prijs in de 125-jarige historie op.



Waar het basiselftal van John van den Brom al weken vaststaat, Ben Rienstra zit op de bank en Wout Weghorst staat in de spits, moet Fraser voor de eindstrijd in Rotterdam een keuze maken voor de rechtsbackpositie en die van schaduwspits.



Achterin gaat de keuze tussen Kelvin Leerdam en Kevin Diks. Leerdam lijkt de beste papieren te bezitten. Fiorentina-huurling Diks heeft bij Vitesse zijn topvorm namelijk nooit bereikt. Hij heeft vooral kaarten verzameld, met het geel-rood tegen Heracles als dieptepunt.



Schaduwspits

Op de positie van schaduwspits puzzelt Fraser eigenlijk al het hele seizoen. Dat duidt op ontevredenheid over de invulling van die cruciale plek in aanvallend opzicht. Fraser kiest tussen Navarone Foor, die zijn topvorm heeft bereikt, en de Braziliaan Nathan. Voordeel is dat hij met het duo van positie kan wisselen én dat Vitesse moeiteloos kan overschakelen naar een systeem met vier middenvelders.



Verslaving

In De Kuip moet het beste Vitesse van dit seizoen staan. ,,Ik heb met Feyenoord succes meegemaakt. Dat werkt verslavend", stelde Fraser in aanloop naar de finale. ,,Die eerste beker, die was zeer speciaal. Dat is nu net zo. Vitesse is in de ban van de finale. Dit is voor de club zó groot. Er gaan ruim tweehonderd bussen naar Rotterdam, 18.500 supporters. De brug is geel gekleurd. Ik droom ook van die beker. Als eerste trainer bij deze club, na 125 jaar, de Cup winnen. Dat zou waanzinnig zijn."