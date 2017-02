LIVE: Vitesse op jacht naar gelijkmaker, Room stopt strafschop

Einde eerste helft. Vitesse heeft in de eerste helft niet kunnen profiteren van slordigheidjes van Ajax . Met name Joel Veltman en Bertrand Traoré leden vaak balverlies. De bezoekers overtuigden niet maar leiden wel.

Alexander Büttner komt van de bank en begint onder applaus van de tribunes aan zijn warming up. De linksachter kan vandaag zijn rentree maken in het shirt van Vitesse.

Van Wolfswinkel gaat neer in de zestien na een beuk van Ajax-verdediger Sanchéz. Scheidsrechter Blom ziet er geen overtreding in en wijst naar de hoek voor een corner.

Vitesse is goed begonnen aan de tweede helft . Het zet Ajax onder druk en uit twee hoekschoppen is het gevaarlijk voor het doel van André Onana.

Eloy Room stopt voor het eerst in zijn loopbaan een strafschop. Klaasen schoot slecht in, waardoor Vitesse nog leeft en op jacht blijft naar de gelijkmaker.

Vitesse neemt het zondagmiddag op tegen Ajax, dat donderdag nog doelpuntloos gelijkspeelde in Polen. Lassana Faye maakt zijn competitiedebuut bij Vitesse. De Rotterdammer start zondagmiddag links achterin bij de Arnhemse club tegen Ajax. Hij moet Bertrand Traoré uitschakelen.



Faye (18) staat in de basis, omdat Arnold Kruiswijk niet fit genoeg is. De Rotterdammer stelt fysiek en mentaal klaar te zijn voor de klus tegen Ajax. ,,Ik heb een goede week achter de rug. De hele week heb ik op de partijen links achterin gespeeld.



Trainer Henk Fraser heeft de verdediging van Vitesse op drie plekken moeten verbouwen. Kevin Diks begint als rechtsback nu Kelvin Leerdam is geschorst. En Matt Miazga vervangt in het centrum Maikel van der Werff, die kampt met een knieblessure.