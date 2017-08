Live: Vitesse op jacht naar tweede prijs in historie

De opstellingen van beide teams zijn binnen.

Feyenoord speelt in de verwachte opstelling. Achterin hebben nieuwkomers Diks (tegen zijn oude club) en Haps een basisplaats. Voorin zijn de aanwinsten Berghuis en Boëtius terug in de basis bij de club waar ze eerder al eens speelden. Berghuis werd vorig jaar uiteraard kampioen, voor Boëtius is het langer geleden.



Feyenoord: Jones; Diks, Botteghin, Van der Heijden, Haps; El Ahmadi, Toornstra, Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Boëtius.



De Arnhemmers spelen in het vertrouwde 4-3-3-systeem. In de basis staan veel nieuwelingen. Maar liefst zes spelers die deze zomer zijn gehaald staan in de basis.



Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Kruiswijk, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen.