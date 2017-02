Lokale held Tom (18) waarschuwt bewoners voor brand

Te laat

Tom zit in de vijfde klas van de havo op de Noordgouw in Heerde. ,,Ik moest om vijf over negen in de les zijn. En was dus te laat. Als de aanleiding niet zo triest was, zou het een goede smoes zijn geweest. Maar de conciërge geloofde mij gelijk."



Als Tom alweer in de les zit, krijgt de brandweer in Heerde hulp van de collega’s uit Wapenveld, Hattem en Oldebroek. De Zwolse brandweer levert een hoogwerker. Officier van dienst Henri Doornwaard vermoedt dat de brand is ontstaan in de schoorsteen. ,,Maar zeker weten doen we dat niet. En de vraag is of we ooit achter de oorzaak komen want er is niets meer over van de woning." De schuren kunnen wel worden gered.