'Lokpremie voor leraren niet toegestaan'

Risico

De AOb en VOS/ABB zeggen dat de school een ‘fors risico’ neemt. Volgens jurist Ronald Bloemers van VOS/ABB staat in de cao voor leraren niets over welkomstbonussen. Het ministerie van Onderwijs bekostigt zulke premies ook niet op een andere manier. Volgens een woordvoerder van de AOb moet een school via een ondernemings-cao afspraken maken met de vakbond om legaal welkomstpremies te mogen uitdelen. ,,Dat heeft deze school uit Katwijk niet gedaan.” Jurist Bloemers zegt dat scholen het risico lopen dat de premies terugbetaald moeten worden. Het ligt niet voor de hand, omdat zowel de accountant die de rekeningen van de school controleert als de Inspectie van het Onderwijs er eerst werk van zou moeten maken, maar het kan in theorie wel gebeuren. De belangenvereniging waarschuwt scholen daarom voorzichtig te zijn met de lokpremies.

Het ministerie wil nog laten weten of er actie wordt ondernomen op de lokpremies, omdat er Kamervragen zijn gesteld over de kwestie. Die moeten eerst beantwoord worden.

Het aantrekken van docenten met premies en lease-auto's is in grote steden al langer aan de gang, signaleerde het AD al eerder. De gemeente Rotterdam biedt nieuwe leraren een bonus. Of er meer scholen zoals die in Katwijk zijn die de docenten zelf een welkomstbonus bieden, is bij zowel de vakbond als VOS/ABB niet bekend.