Loslopende kangoeroe springt door Steenwijk

VKMAG, die de video plaatste, meldt dat de video bij hen binnenkwam via whatsapp. Of het gaat om een recente video, is nog niet bekend.



Het is niet de eerste keer dat er kangoeroes in Steenwijk rondhuppelen. In 2007 werd er eentje gespot in de wijk De Pol in Steenwijk, en in 2012 werd een wallaby doodgereden op de A27. Dat dier ontsnapte toen uit Vakantiepark Residence de Eese in Steenwijk.