Lust-ik-niet-peuter drijft radeloze ouders in armen hulpverlening

De oudste gooit zijn broccoli door de kamer, terwijl de jongste al weken alleen maar yoghurt met banaan wil. Volstrekt normaal peutergedrag als je het deskundigen vraagt. Toch krijgen jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en kinderdiëtisten aan de lopende band vragen van bezorgde ouders. Niet geheel onterecht. Het aantal voedingsadviezen groeit met de dag en dat is erg verwarrend voor ouders, zegt Marja van Kuppevelt, voorzitter van de jeugdverpleegkundigen binnen beroepsvereniging V&VN. ,,Wat is gezond, wel of geen toetje? Als zelfs deskundigen het niet met elkaar eens zijn, zoals over de noodzaak van peutermelk, raken ouders het spoor bijster.''

Maar dat is niet zo makkelijk. Want voeden is opvoeden, weet Ingrid Mimpen van praktijk Voeding Enzo in Rotterdam. ,,Grenzen stellen, maar ook ontspannen met eetopvoeding omgaan is voor veel ouders lastig. Juist omdat ouders het zo perfect willen doen, ontstaat er te veel druk rondom het eten.'' Andere ouders willen na een dag hard werken geen strijd aangaan.