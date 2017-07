Luuk (12) loopt de Nijmeegse Vierdaagse

Heb je al vaker zulke lange afstanden gelopen?

,,Ja, ik heb vaker lange stukken gewandeld. Vorige maand heb ik meegedaan aan de Veluwe Wandeltocht en met het #vteam, de groep kinderen die meedoet aan de Nijmeegse Vierdaagse, heb ik ook al twee oefenwandelingen gemaakt.''



Hoe heb je je voorbereid?

,,Sinds december ben ik veel aan het trainen. Ik moest dat wel een beetje opbouwen, maar de laatste paar maanden heb ik één keer in de twee weken een lange wandeling gemaakt, meestal met mijn vader. We proberen ons altijd een doel te stellen; zo lopen we bijvoorbeeld naar oma. Oefenen voor de vierdaagse kost wel veel tijd, dus we moeten het altijd goed plannen. We zijn er op een dag wel vijf uur aan kwijt.''



Wat vind je het leukste aan de vierdaagse?

,,Ik heb er veel voor getraind, dus ik vind het nu wel leuk om te kijken of ik het echt kan. En ik vind het heerlijk om te wandelen. Het leuke vind ik dat het rustgevend is en dat ik mijn doelen kan verleggen. Het is gezellig dat ik ook met een grote groep kinderen mee ga doen.''



Wat is het #vteam?

,,Het #vteam is een groep van 101 kinderen van 12 jaar die allemaal voor het eerst meedoen. Jongens en meisjes van mijn leeftijd konden reageren op een oproep op Facebook van de Kindercorrespondent om mee te lopen. Tijdens de vierdaagse gaan we met zijn allen foto's maken en vloggen. Alle kinderen hebben van tevoren ook al geoefend.''



Ben je al zenuwachtig?

,,Ik heb er vooral erg veel zin in. Maar ik denk dat het wel zwaar gaat worden. Ik ben het niet gewend om elke dag dertig kilometer te lopen, maar ik weet zeker dat ik het wel ga halen!''