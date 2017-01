Ma is boos

Dan ga ik op haar bed zitten. Nou, dat had ik dus niet moeten doen. Ze ontsteekt in woede. Ik versta het woord 'ogenblikkelijk' en ik meen 'dat kan absoluut niet' te horen. Ze gromt echt. Op haar bed zitten mag niet. Ze kijkt me vuil aan.



'Moet ik weg?'



Ze schudt haar hoofd: 'Nee.'



Het heeft me alles bij elkaar twintig minuten gekost. Ik heb haar pantoffels aan gedaan, ze staat. Nou ja, ze wankelt aan m'n arm, onzeker. En dan valt ze om. Gelukkig heb ik haar goed vast.



Nergens een rollator te bekennen. We schuifelen door de gang. Ik wil zeggen dat ze net Stoffel de Schildpad is, maar de cast van de Fabeltjeskrant zegt haar vast niks meer. Ze mompelt iets. Ik vermoed dat ze vraagt wie de mensen in de verte zijn? Daar zitten Ad en Jo. 'Die drinken gezellig wat, ma. Dat zijn een paar andere bewoners.'



Ze maakt zich zorgen om zich zomaar bij dit gezelschap te voegen. Maar als ze er bijna is zet ze een gezicht op. Ze lacht vriendelijk naar iedereen. Ze is zich nog flink bewust van haar omgeving.



Ik wil ma in haar stoel zetten, maar ik laat haar iets te vroeg los. Ze ploft in haar zetel, veel te hard naar haar zin.



'Nou, arr mmmh.' Ze gromt en dan: 'Sodemieter op!' Boos is ze, boos.



Twee minuten later is ze mijn nalatigheid en haar woede vergeten.



