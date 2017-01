Maar liefst 50 partijen halen de verkiezingen niet

Aanvankelijk leek een recordaantal van 81 partijen mee te dingen, maar 50 van hen zijn afgevallen doordat ze niet voldoende geld wisten in te zamelen, of niet genoeg handtekeningen (580) hadden vergaard.



Het gaat vooral om kleinere, onbekende partijen. De bekendere nieuwkomers hebben het wel gered, zoals Artikel 1 van Sylvana Simons, de partij Denk, Thierry Baudet's Forum voor Democratie en Nieuwe Wegen, van de ex-PvdA'er Jacques Monasch. Althans, er is nog één horde voor álle partijen: de komende dagen onderzoekt de Kiesraad de kandidatenlijsten op 'geldigheid', maar dat zou een formaliteit moeten zijn.



Ook zijn er nog een paar partijen die bijvoorbeeld te weinig handtekeningen hebben opgehaald om overal in het land mee te mogen doen, maar die partijen hebben nog tot vrijdag om dit in orde te maken. De Kiesraad maakt die middag dan ook gelijk bekend welke kandidatenlijsten geldig zijn.



De partijen

Meest opvallende partij in het rijtje tot nu is Jezus Leeft, een partij van een Giessenburgse evangelist. Verder valt er te kiezen voor de partij Respect (van oud-LPF-aanhangers) en de Niet Stemmers-partij van advocaat Peter Plasman, die zegt op alles blanco te gaan stemmen in de Tweede Kamer als hij wordt verkozen.



De overige partijen die hun lijst hebben ingeleverd zijn VVD, PvdA, PVV, SP, CDA, D66, ChristenUnie, GROENLINKS, SGP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK, MenS en Spirit/Basisinkomen, Partij/V-RForum voor Democratie, Vrijzinnige Partij, Ondernemers Partij, GeenPeil, Lokaal in de Kamer, VNL, Vrouwen Partij, Libertarische Partij, NIEUWE WEGEN, De Burger Beweging, StemNL, Vrije Democratische Partij, Trots op Nederland, Piratenpartij en Artikel 1.



Kieskringen

Ook deze lijsten moeten eerst door de Kiesraad worden goedgekeurd, voordat de partijen definitief meedoen met de verkiezingen. Bijna alle partijen willen deelnemen in 20 kieskringen. Alleen JEZUS LEEFT heeft aangegeven zich te willen beperken tot zeven.



Mochten de 31 overgebleven partijen allemaal de laatste drempels weten te nemen, dan passen ze ruimschoots op het gewone stembiljet. Een extra breed biljet, dat tot verstopte stembussen had kunnen leiden, blijkt niet nodig.



Bij de vorige verkiezingen in 2012 deden er tien partijen minder mee, namelijk 21. Toen hadden 48 partijen zich laten registreren.