Maarten van der Weijden arriveert in Rotterdam na zwemtocht van 80 kilometer

Abseilende hulpverleners redden opvarenden gestrande boot

16:01 Een plezierjacht is vanmiddag in Nijmegen onder de Waalbrug vast komen te zitten. De boot is rond 12.15 uur door onduidelijke reden aan de verkeerde kant van de pijler terechtgekomen. Een reddingsteam is naar de twee mensen abgeseild en heeft de twee oudere mensen in veiligheid gebracht.