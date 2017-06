Maarten van der Weijden ondanks tegenwind op schema

,,Het gaat fantastisch'', laat schipper Nick Meertens weten, die hem met een sloep achtervolgt. Volgens hem ligt Van der Weijden op schema om de aankomsttijd van 15.00 uur in Rotterdam te halen. ,,We hebben heel veel tegenwind, dus dat is best wel knap'', zegt hij.

Volgens Meertens verkeert de zwemmer in topconditie. De schipper vond vooral het passeren van Oude Wetering bijzonder. ,,Het leek wel of heel het dorp was uitgelopen.''

De tocht loopt verder via Alphen aan den Rijn richting Gouda. Daar bereikt Van de Weijden de Hollandsche IJssel die hem naar Rotterdam brengt.

In één keer 80 kilometer

De 80 kilometer lange tocht door rivieren en kanalen markeert de opening van het zwemevenement Like2Swim, dat zondag in de haven van Rotterdam plaatsvindt. Van der Weijden vertrok zaterdag om 19.00 uur vanaf het IJ. Het is de bedoeling dat de olympisch kampioen in één stuk zwemt. Alleen bij sluizen moet hij het water uit.

Zwemmen in rivieren en kanalen is gevaarlijk en in principe verboden. Bij uitzondering en met de nodige veiligheidsmaatregelen hebben de vaarwegbeheerders de tocht toegestaan.