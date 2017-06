Maarten van der Weijden ondanks tegenwind voor op schema

Zwemmer Maarten van der Weijden ligt na iets meer van de helft van zijn zwemtocht van Amsterdam naar Rotterdam nog op schema. Rond 08.30 uur was Van der Weijden Boskoop voorbij en ging hij richting Waddinxveen.

De finish staat gepland rond 15.00 uur, maar schipper Nick Meertens (die naast Van der Weijden vaart) verwacht de aankomst zelfs iets eerder. Halverwege de nacht was er veel tegenwind, maar Van der Weijden bleef op schema. ,,Heel knap'', aldus Meertens.

Deze ochtend heeft de zwemmer last van het spuien. De schipper: ,,Het is wel jammer, ze zijn hier aan het spuien en dat betekent dat Maarten tegen de stroom in moet zwemmen.''

Volgens Meertens verkeert de zwemmer in topconditie. De schipper vond vooral het passeren van Oude Wetering bijzonder. ,,Het leek wel of heel het dorp was uitgelopen.''

In één keer 80 kilometer

De 80 kilometer lange tocht door rivieren en kanalen markeert de opening van het zwemevenement Like2Swim, dat zondag in de haven van Rotterdam plaatsvindt. Van der Weijden vertrok zaterdag om 19.00 uur vanaf het IJ. Het is de bedoeling dat de olympisch kampioen in één stuk zwemt. Alleen bij sluizen moet hij het water uit.

Zwemmen in rivieren en kanalen is gevaarlijk en in principe verboden. Bij uitzondering en met de nodige veiligheidsmaatregelen hebben de vaarwegbeheerders de tocht toegestaan.