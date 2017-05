Maasstad Ziekenhuis start grondig onderzoek naar spermadokter

De arts blijkt in de jaren ‘70 als directeur van het Zuiderziekenhuis, de voorloper van het Maasstad, vrouwen te hebben geïnsemineerd met zijn eigen zaad. Ten minste drie donorkinderen werden op deze wijze verwekt in het gemeenteziekenhuis, waar Karbaat 15 jaar lang medisch directeur was. Mogelijk gaat het om veel meer kinderen. Karbaat overleed in april. Het onderzoeksteam staat onder leiding van een externe voorzitter. ,,Wij vinden dat we als ziekenhuis de plicht hebben om vragen van (oud)patiënten te kunnen beantwoorden. Vragen als 'welke regelgeving gold destijds,' 'klopte het wel wat hij deed'. Op die vragen hebben we nu nog geen antwoord. Het onderzoeksteam zal ook moeten uitzoeken welke gegevens na al die jaren nog beschikbaar zijn," licht een woordvoerder van het Maasstad toe.