'Maastricht' 25 jaar later, bejubeld en verguisd

Wat regelt ‘Maastricht’? Heel veel, maar voor alles uit de euro: de munten en biljetten die iedereen vandaag in zijn portemonnee heeft zitten. De echte munten en bankjes zouden er pas veel later komen (in 2002), maar het besluit om de gulden, D-Mark, Franse en Belgische frank en lire onverbrekelijk aan elkaar te koppelen en in te wisselen voor een gemeenschappelijke munt werd vandaag precies een kwarteeuw geleden met de handtekeningen van alle toenmalige Europese leiders bezegeld. ‘Maastricht’ regelde nog veel meer: de start van een gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid, van een sociaal beleid, meer samenwerking op Justitie en Binnenlandse Zaken, meer macht voor Brussel (Commissie en Parlement), maar niets zo tastbaar als de munt, die nu in 19 lidstaten het officiële betaalmiddel is

Waarom in Maastricht?

Omdat Nederland in 1992 Europees voorzitter was en de leiders hun toppen toen nog hielden in het voorzittende land, dus elk half jaar ergens anders. Die gewoonte is per 2004, toen de Unie in één klap met tien nieuwe landen groeide, afgeschaft. Sindsdien zijn bijna alle toppen in Brussel