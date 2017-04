Machiniste schrijft schrik van zich af na levensgevaarlijke actie spoorloper

'Aan het jongetje van een jaar of 10 dat vanmorgen om 11.10 vlakbij de Nijbracht in Emmen op het spoor ging staan toen er een trein aan kwam. Waarom deed je dat? Om stoer te zijn tegenover je vriendjes en vriendinnetjes die aan de kant stonden te lachen?', begint Janine haar bericht op Facebook. Omdat ze niet precies weet wie de bewuste jongen was, besloot ze haar toevlucht te nemen tot het sociale medium.



De vrouw schrok zo van het voorval dat ze de nacht erna wakker van lag. ,,Jij ligt nu hoogstwaarschijnlijk veilig in je bedje te slapen. Gelukkig maar!", schrijft ze. Ze vervolgt: ,,Ik zou ook willen slapen want morgenvroeg moet ik weer werken, maar het lukt me niet omdat jij me heel erg heb laten schrikken vanmorgen. Ik hoop dat je dit leest en dat je, ondanks je jonge leeftijd, beseft wat er fout had kunnen gaan en wat de gevolgen voor jou, je familie, je vriendjes én voor mij waren geweest."