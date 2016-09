Makkie voor politie Almelo: dieven lopen bij 30 graden met jas aan

Toen agenten in burgerkleding rond 18.00 uur hoorden dat er bij een drankspeciaalzaak in het centrum van Almelo meerdere dure flessen drank waren gestolen door drie mannen, ondernamen ze meteen actie.



Het signalement deed bij een agent meteen een belletje rinkelen. Even daarvoor had hij al drie mannen gezien in de omgeving. Ze droegen jassen en hadden lange broeken aan. En dat bij een temperatuur van 30 graden.



De agenten in burger zijn in de omgeving zowel te voet, op de fiets als in de auto gaan zoeken. Al snel kwam het drietal in beeld. Een van de mannen had een fles drank in zijn handen. De mannen liepen in de richting van het station.