Man (24) gooit met mes en bijt agent in been in Breda

Een getuige meldde gisteren rond 20.00 uur een man te hebben gezien die zich vreemd gedroeg op de Claudius Prinsenlaan. Toen agenten arriveerden, rende de man weg. Eén agent sprintte achter hem aan, waarna de man een mes trok.



Daarop sommeerde de agent hem onder dreiging van zijn vuurwapen het mes te laten vallen. Dat gebeurde niet: de man gooide het mes in de richting van de agent, die hij ook raakte. Vervolgens zette de man het op een lopen. Agenten achtervolgden hem en kregen hem te pakken.



De man sloeg de agenten en door een worsteling viel een van hen met de verdachte op de grond. Omdat de man op de agent in bleef slaan, gebruikte de andere agent peperspray. Daardoor kon de agent opstaan, maar terwijl hij dat deed beet de verdachte hem in zijn been.



De agenten moesten geweld gebruiken om de man te laten stoppen met bijten. Nog steeds bleef hij vechten. Pas bij dreiging met het vuurwapen staakte de man zijn verzet en kon hij worden geboeid.



De agent raakte gewond gedurende de hele vechtpartij. Na het boeien ging de verdachte weer in verzet en schreeuwde.



Veel omstanders waren getuige van het voorval. Eén van hen vond het mes in de buurt. Dat is in beslag genomen.



De verdachte is vastgezet.