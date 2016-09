Man die hard inreed op tankstation A12 langer vast

De man zit vast op verdenking van brandstichting en poging tot doodslag. De aanrijding die de Almeerder veroorzaakte, leidde tot een enorme vuurzee die het tankstation volledig in de as legde. Behalve hijzelf raakte overigens niemand gewond.



De verdachte verklaarde volgens de politie dat hij opzettelijk op het tankstation was ingereden met de bedoeling zelfmoord te plegen. Toen hij met hoge snelheid het terrein van het tankstation opreed, kantelde zijn auto. Het voertuig botste op een pomp, die direct vlam vatte.



Bewusteloos

Een getuige trok de bewusteloos geraakte bestuurder uit het voertuig. De medewerker van het tankstation drukte direct de noodknop in waardoor alle brandstofleidingen werden afgesloten. De brand verspreidde zich snel over alle pompen waardoor in korte tijd het gehele platform in brand stond.



De 33-jarige verdachte heeft het volgens zijn advocaat 'zwaar' in detentie. Over de aandacht voor de gevolgen van zijn daad krijgt de opgesloten verdachte weinig mee, bleek eerder deze maand.