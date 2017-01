Man in borst geschoten met luchtbuks

Onrust in Vlissingen: po­li­tie­voer­tui­gen vernield, auto's in brand, ME ingezet

11:40 VLISSINGEN - Een onrustige nieuwjaarsnacht in Vlissingen. De Mobiele Eenheid (ME) moest ingrijpen in de Bloemenbuurt waar auto's in brand werden gestoken en politievoertuigen vernield. Voor zover bekend raakte niemand gewond.